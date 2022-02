Marta Fascina, Silvio Berlusconi: "Amore profondo e solido. Le nozze? Non proprio, come festeggeremo"

22 febbraio 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi dopo l'indiscrezione di Libero sul suo prossimo matrimonio con l'attuale compagna Marta Fascina, chiarisce in una nota che "il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità".

Fascina e Cav si sposano, tam-tam ad Arcore. E le indiscrezioni: "Ecco chi rema contro il matrimonio"

Salvo poi aggiungere: "Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari", annuncia il Cavaliere.

"Brinda con un calice di...". Littizzetto, l'ultima vergogna contro Berlusconi e Marta Fascina: queste parole

Eppure un fedelissimo di Silvio Berlusconi, sotto giuramento di anonimato aveva confermato tutto: "Sì, è vero, hanno intenzione di sposarsi. E presto: la cerimonia dovrebbe tenersi a fine marzo". Anche secondo fonti parlamentari i preparativi sarebbero già avviati tanto da prevedere che il leader di Forza Italia e la giovane deputata potrebbero convolare a nozze tra un mese dopo due anni di fidanzamento ufficiale e la convivenza.

Marta Fascina e Berlusconi mai visti così: dopo il gol del Monza esplode la passione, clamoroso in tribuna | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.