Matteo Bassetti, lo sfogo dopo l'ultima aggressione: "Vaccino? No, il mio successo: perché mi odiano"

23 febbraio 2022 a

a

a

Matteo Bassetti è intervenuto a Tagadà - la trasmissione pomeridiana di La7 condotta da Tiziana Panella - e ancora una volta non si è potuto sottrarre dalla discussione sull’odio che lo ha travolto negli ultimi mesi, da quando i no-vax e no-green pass hanno passato di gran lunga il segno, facendo sfociare la loro critica in atti violenti e delinquenti.

"Che tristezza, sarei un cretino?". Matteo Bassetti, lo sfogo dopo DiMartedì: e GIovanni Floris che dice?

“L’odio verso di me è invidia sociale perché io sono arrivato al successo professionale - è l’idea che si è fatto Bassetti - ho sentito odio sociale, non era per il vaccino”. Fatto sta che l’ultimo episodio di cui è stato vittima insieme alla moglie è assurdo: la coppia aveva scelto di non avvalersi della scorta ed è stata aggredita in pieno centro a Genova mentre faceva aperitivo. “Ho ricevuto proiettili, lettere minatorie, minacce davanti casa, adesso pure l’aggressione di sabato sera - ha commentato Bassetti - le famiglie e i bambini che erano lì presenti erano terrorizzati”.

"La scelta politica dietro al green pass": Bassetti senza giri di parole, inchiodato Roberto Speranza

Secondo l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova è sbagliato etichettare come no-vax chi lo ha aggredito: “Quello era un gruppo di delinquenti. La mia sensazione è che la politica ci ha usato. Noi paghiamo le colpe di chi non ha voluto ascoltare la scienza mettendo l’obbligo vaccinale a settembre 2021, ma ha scaricato il Green Pass sulla componente medica. E oggi a pagare non è solo Bassetti, ma anche Pregliasco, Ricciardi e tutti gli altri”.

"Non basta nemmeno più la scorta". Merlino, un drammatico sfogo: come è ridotto il virologo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.