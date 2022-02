Matteo Bassetti, Myrta Merlino: "Non basta nemmeno più la scorta". Il dramma del virologo, com'è ridotto

22 febbraio 2022 a

Myrta Merlino si è resa protagonista di uno sfogo sacrosanto a L’aria che tira, la trasmissione che conduce tutti i giorni su La7. La conduttrice ha parlato dell’intervista che la moglie di Matteo Bassetti ha rilasciato per parlare della vile aggressione subita insieme al marito mentre facevano aperitivo al centro di Genova. “Questo Paese è strano, è successa una cosa che mi ha colpito enormemente”, ha esordito la Merlino.

“La signora Chiara, moglie di un medico - ha proseguito - ha fatto un’intervista su un giornale per dire che ha paura per sé, per suo marito, per i suoi figli e che addirittura sono stati aggrediti, circondati, una paura terribile. Non basta più neanche la scorta e non puoi decidere di fare due passi senza di essa. Lei non capisce il perché di un odio così gratuito e folle, neanche io lo capisco. Questo è un Paese di matti, non voglio vivere in un Paese in cui la moglie di un medico deve chiedere aiuto sulle pagine dei giornali”.

Marco Damilano ha condiviso l’indignazione della Merlino: “Bassetti abbiamo imparato a conoscerlo tutti, in questi due anni tutti i virologi, medici e scienziati ci hanno accompagnato, hanno informato l’opinione pubblica e hanno contribuito a rassicurarci o a metterci in allarme. È un clima orribile”.

