Ucraina, Federico Rampini a Stasera Italia: "Le sanzioni contro la Russia? Cosa nasconde il discorso di Biden"

Nel discorso pronunciato dalla Casa Bianca, Joe Biden ha condannato duramente le ultime mosse di Vladimir Putin in Ucraina, annunciando conseguenze e sanzioni per nulla trascurabili. Secondo Federico Rampini, però, la punizione degli Stati Uniti non sarà così dura come promesso dal presidente. Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, il giornalista esperto di politica estera, ha rivelato un dettaglio nascosto nel discorso di Biden.

"Almeno una piccola soddisfazione in mezzo a questa tragedia gli americani se la sono tolta - ha detto Rampini in collegamento con la trasmissione -. Avevano ragione loro, l'intelligence americana aveva previsto tutto da mesi, nonostante lo scetticismo e la diffidenza delle capitali europee". Ecco perché adesso, secondo lui, faremmo bene a dare ascolto alle ultime previsioni che arrivano dagli Stati Uniti: "Pendiamo sul serio quello che dice ora il Pentagono e cioè che i russi vogliono conquistare e controllare tutti i maggiori centri abitati in Ucraina".

Al di là delle previsioni che poi si sono rivelate vere, però, Rampini ha voluto sottolineare un dettaglio, che forse a molti è sfuggito: "Il discorso di Biden è il discorso tipico di un leader che deve usare aggettivi roboanti per nascondere una realtà modesta. Ha parlato di sanzioni 'devastanti'. In realtà però non lo saranno affatto".

