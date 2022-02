Berlusconi e Salvini insieme, "Hip hip hurrà per Briatore". E Selvaggia Lucarelli li infanga: "Ecco gli amici di Putin"

26 febbraio 2022 a

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno partecipato ieri all'inaugurazione del nuovo locale di Flavio Briatore a Milano, "Crazy Pizza". La loro presenza in quel ristorante, però, ha fatto storcere il naso a molti. In primis a Selvaggia Lucarelli, che non ha mancato di commentare con tono duro la situazione. La giornalista ha condiviso sui suoi profili social diversi filmati in cui i due leader del centrodestra sembrano godersi la serata.

"Gli amici di Putin - nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore fa pregava davanti all’ambasciata ucraina - ieri sera erano a empatizzare ad una festa privata nel nuovo locale milanese di Briatore", ha scritto la Lucarelli su Twitter, riferendosi a Berlusconi e Salvini. Secondo lei, quindi, il comportamento dei due leader è sbagliato per via del momento storico che stiamo vivendo, con la Russia che da giorni attacca l'Ucraina.

Andando avanti con tweet al veleno, la giornalista a corredo di un video scrive: "Eccoli anche qui mentre discutono del ruolo della Nato nel conflitto". E ancora: "E qui la profonda partecipazione al dramma del popolo ucraino". In realtà, come spiegato anche da Dagospia, Salvini e Berlusconi si sono incontrati per guardare insieme la partita del Milan e per stare vicino al loro amico Flavio in occasione dell'apertura di un nuovo locale. Tanto che a un certo punto della serata il Cav ha urlato un "hip hip urrà" proprio per l'imprenditore.

