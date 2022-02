Oliviero Toscani contro Vladimir Putin: "Si tenga il gas e scoppi. A Milano...". Brutale (ma da applausi)

26 febbraio 2022 a

Oliviero Toscani è intervenuto in maniera netta e dura sulla crisi ucraina, che è sfociata in una vera e propria guerra dopo l’invasione russa ordinata da Vladimir Putin. Il fotografo, che lunedì 28 febbraio compirà 80 anni, ha conversato con l’Adnkronos e ha dichiarato di ritenere il leader del Cremlino “un pericolo, alla fine il problema è sempre quello di un individuo”.

“Si tengano il loro gas, anzi scoppino col loro gas - ha aggiunto Toscani - preferisco andare a piedi democraticamente che in macchina in dittatura. Che si tengano quindi anche la benzina. Preferisco essere senza gas, al freddo - ha ribadito - in una democrazia che avere il gas in una dittatura. Il grande problema siamo noi che non reagiamo. Stiamo troppo bene, siamo troppo ricchi in questo Paese, dove qualsiasi talento sembra che abbia la lebbra. Meglio un Paese povero, freddo ma democratico, che uno ricco che fa le sfilate di moda mentre gli altri muoiono”.

Su quest’ultimo punto Toscani ha insistito particolarmente: “Da una parte c’è quello che sta succedendo a Kiev e dall’altra, a Milano, fanno le sfilate di moda. Là fanno le sfilate dei morti e qua fanno quelle di moda”. Per questo il fotografo parla di “coscienza civile” che sta venendo meno: “C’è un menefreghismo tremendo, ci interessiamo solo al livello dei social, solo da questo punto di vista”.

