Ucraina, "sesso con ogni soldato russo che tradisce Putin": la proposta indecente di Lilly Summers

Lilly Summers è una modella che deve il suo successo soprattutto a OnlyFans, la piattaforma a pagamento in cui i suoi “clienti” possono ammirarla in foto e video molto spinti. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, con l’invasione russa che è stata ordinata da Vladimir Putin e che va avanti da giovedì 24 febbraio, la modella ha deciso di lanciare un’iniziativa a dir poco particolare.

Per mostrare il suo totale supporto all’Ucraina, la ragazza ha rilasciato una dichiarazione a dir poco audace: “Farò sesso personalmente con ogni soldato russo che deporrà le armi a dispetto di Vladimir Putin e cesserà l’aggressione contro l’Ucraina”. Chissà che qualcuno non possa essere davvero tentato da questa proposta, sempre per la massima “fate l’amore e non la guerra”. Il suo “impegno” con i soldati russi pronti a venir meno agli ordini di Putin non è passato inosservato.

E così la modella ha addirittura deciso di rilanciare, pubblicando una sorta di “listino prezzi” per i suoi clienti che su OnlyFans pagano sostanzialmente per vederla nuda: “Nuovi prezzi - ha scritto su Twitter - 1 russo morto=1 nudo; 1 carro armato distrutto=1 video; 1 jet abbattuto=dormirò con te. Nuova guida ai prezzi per la guerra. Lunga vita all’Ucraina”.

