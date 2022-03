Otto e Mezzo, caos fuori onda: "Cosa mi ha detto Massimo Cacciari", la denuncia di Silvia Borrelli

05 marzo 2022 a

Gli ultimi due anni di pandemia sembrano avere un po’ annebbiato la mente di Massimo Cacciari, non sempre lucido nelle sue uscite televisive, al punto che si inizia ad avere il sospetto che venga invitato in tv soprattutto per fare polemica e quindi far parlare del programma in cui viene ospitato.

Nella puntata di Otto e Mezzo di sabato 5 marzo è stato chiamato da Lilli Gruber per parlare dell’aggressione russa in corso in Ucraina, ma a quanto pare Cacciari avrebbe avuto uno scontro con Silvia Sciorilli Borrelli a telecamere spente. “Ieri, fuori onda, Cacciari mi ha chiamato ‘suffragetta’ ignorando che fossi ancora collegata - ha denunciato la corrispondente del Financial Times - abbiamo idee diverse. Ero imbufalita, quanto paternalismo. Ma libertà significa anche poter dire ‘no grazie’. No al blablabla durante una guerra. Per un po’ la tv mi limiterò a guardarla”.

Il post su Twitter della Borrelli ha dato il via a una discussione a cui si sono aggiunti altri personaggi noti. “Il borbottio continuo e infastidito di alcuni anziani non va considerato con troppa durezza”, ha commentato Guido Crosetto. Poi è intervenuto anche Lorenzo Pregliasco: “Ci sarebbe da chiedersi perché venga invitata regolarmente gente che non sa nulla di ciò di cui si parla, solo nella speranza che prima o poi sbrachi. Non se ne può più”.

