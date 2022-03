Massimo Giletti e Fabrizio Corona? "Il prossimo 15 marzo...": che schiaffo a Selvaggia Lucarelli

05 marzo 2022 a

a

a

No, non si parla di Non è l'Arena, il programma che conduce su La7 e che tornerà in onda domani, 6 marzo, nella sua ritrovata collocazione della domenica sera. Si parla, semmai, del conduttore di Non è l'Arena, ossia Massimo Giletti.

La notizia viene rilanciata dal sito lanuovariviera.it e rilanciata da Dagospia. Si tratta dell'ultimo tassello del legame tra il conduttore e Fabrizio Corona, il controverso ex re dei paparazzi, che nelle ultime ore ha fatto parlare di lui poiché ha detto di essere pronti ad arruolarsi e combattere in Ucraina per difendere Zelensky dall'aggressione russa. Ma non c'entra nemmeno l'Ucraina.

"Massimo Giletti deve essere invaso da Vladimir Putin": un massacro per il conduttore, chi lo vuole "far fuori"

Si scopre infatti che Corona il prossimo 15 marzo sarà a San Benedetto, il tutto per la presentazione del suo ultimo libro, Come ho inventato l'Italia, un titolo che la dice molto lunga sull'autostima di Corona. La presentazione avverrà alle 20 nel locale Harena di via degli Oleandri. E con Fabrizio Corona ci sarà proprio Massimo Giletti, affiancato da Angela Tucci. Per prendere parte all'evento sarà necessario fermarsi a cena.

Come è noto, in passato, Giletti ha più volte ospitato Corona a Non è l'Arena, in alcune puntate l'ex re dei paparazzi con alcune sue dichiarazioni si è creato ben più di un problema. E ancora, il fatto di ospitare Corona ha attirato parecchie critiche a Giletti: in primissima linea la solita Selvaggia Lucarelli, sempre pronta ad alzare il suo proverbiale ditino...

La Donato da Giletti? "Perché è inaccettabile". Non è l'arena, la guerra e l'ex leghista: Selvaggia Lucarelli a valanga

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.