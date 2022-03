Massimo Giletti nascosto dietro un'auto? Esplode la passione: paparazzata clamorosa, chi è la sua nuova fiamma

05 marzo 2022 a

a

a

Paparazzi sulle tracce di Massimo Giletti, il conduttore di Non è l'Arena, il programma in onda su La7 e tornato da qualche settimana all'originaria collocazione della domenica sera (il prossimo appuntamento è per domani, domenica 6 marzo).

Massimo Giletti e Fabrizio Corona? "Il prossimo 15 marzo...": che schiaffo a Selvaggia Lucarelli

Ma si diceva, i paparazzi. Già, Giletti ha fama di "sciupafemmine", ma in questo caso sembrerebbe essere tornato sui suoi passi. Le immagini sono state pubblicate da ilgiornale.it e rilanciate da Dagospia e, ovviamente, hanno per protagonista assoluto il conduttore: ritorna la passione tra Giletti e Angela Tuccia.

La coppia infatti è stata pizzicata a Roma, nascosta dietro a una macchina, mentre si scambiava dei baci appassionati. Le indiscrezioni sulla coppia si rincorrevano da qualche settimana, ma ora spuntano le foto che lasciano ben poco spazio all'ambiguità. La complicità è stata ritrovata, alla grandissima. Così Giletti, dopo mesi da single, torna allo scoperto con la sua ex, Angela Tuccia appunto. Le foto sono state scattate dopo la prima del film Occhiali Neri, di Dario Argento, trasmesso al Cinema Adriano di Roma. Baci, coccole, amore insomma.

"Massimo Giletti deve essere invaso da Vladimir Putin": un massacro per il conduttore, chi lo vuole "far fuori"

Per inciso, Massimo Giletti e Angela Tuccia, saranno fianco a fianco anche il prossimo 15 marzo, a San Benedetto, in Liguria, per la presentazione dell'ultimo libro di Fabrizio Corona, dal titolo Come ho inventato l'Italia. Convinto lui...

Massimo Giletti e Angela Tuccia, clicca qui per vedere le fotografie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.