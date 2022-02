Non è l'arena, Francesca Donato da Giletti: "Inaccettabile", pesante accusa da Selvaggia Lucarelli

28 febbraio 2022 a

a

a

Selvaggia Lucarelli torna a pungere Massimo Giletti. Prima sul tema vaccini, poi sulla guerra in Ucraina. La giornalista, dopo aver visto la puntata di domenica 27 febbraio di Non è l'Arena, affida a Twitter le sue critiche. "La Donato da Giletti chiamata come sempre a portare non un punto di vista ma la disinformazione - è il primo cinguettio in riferimento alla presenza in studio su La7 della No vax Francesca Donato -. In programmi che dovrebbero fare informazione. Anche queste, nella nostra tv, sono invasioni inaccettabili".

"Una nuova variante, ecco perché ho paura": fughe di notizie dai virologi, la bomba di Selvaggia Lucarelli

Ma la Lucarelli non si limita a questo e prende di mira il conduttore. Questa volta al centro un collegamento con chi in questi giorni sta vivendo sulla propria pelle la guerra in Ucraina. In particolare Giletti si è collegato con una ragazza che si è riparata come molti in metropolitana. Ecco allora l'affondo: "Giletti sta chiedendo a una donna ucraina che dorme in metropolitana: 'Se entrano i russi nella metropolitana cosa gli dici?'".

"Quasi un macabro compiacimento. Ma...": morte del dottor Trinca, Selvaggia Lucarelli da brividi

A replicare un utente del web, che sembra darle ragione: "La ragazza che dice di essere tranquilla, di sentirsi al sicuro nella metropolitana. Lui che le risponde: 'Beh, se non lo sai te lo dico io: Kiev è assediata da i russi'". E la Lucarelli conclude: "Tra l’altro notizia falsa". Ma tra i due giornalisti, non è una novità, non scorre buon sangue. Qualche tempo fa, dopo gli ennesimi attacchi della Lucarelli, Giletti aveva risposto zittendola: "Vedi Selvaggia, tu esprimi voti a Ballando con le stelle alzando le palette. Con la tua intelligenza puoi dire quello che vuoi, sicuramente, ma avere sempre le sentenze e questa voglia di giudicare gli altri tutti i momenti, dall'alto di che cosa? Beh, penso che avere un po' di umiltà sarebbe importante".

"Come sparare sul morto". Selvaggia Lucarelli perde il controllo: bordata sulla D'Urso, a Mediaset...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.