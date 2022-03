Vladimir Putin, "la sua mano attraversa il microfono": lo zar è un alieno? Il video che scatena il delirio

06 marzo 2022 a

a

a

Lo stesso Vladimir Putin che ogni volta che incontra un leader mondiale o tiene una riunione con i suoi funzionari siede a distanze siderali dai suoi interlocutori si è fatto immortalare fianco a fianco con le assistenti di volo della compagnia Aeroflot. Il meeting organizzato in vista della Giornata internazionale della donna è stato trasmesso in diretta, eppure in molti hanno avanzato l’ipotesi che potesse trattarsi di un evento pre-registrato.

In particolare un dettaglio ha fatto scalpore sui social ed è diventato virale in tutto il mondo: un estratto del video dell’incontro mostra la mano di Putin attraversare il microfono che ha davanti. Tralasciando le folli teorie su “alieni” e “ologrammi”, più di qualcuno aveva pensato che potesse trattarsi di un montaggio: ovvero che Putin non fosse realmente in quel posto, ma che fosse stato aggiunto in un secondo momento grazie alla tecnica del green screen.

“Almeno 20mila volte…”. Ange Kulitaite, la ragazza che ha fregato Putin: una storia pazzesca

Repubblica ha approfondito la questione ed è arrivata alla conclusione che il video in questione è autentico: il problema risiede nella compressione video che effettua Twitter, che fa sì che alcune immagini possano apparire distorte. La stessa scena in cui la mano di Putin sembra passare attraverso al microfono non esiste se guardata in alta risoluzione. Inoltre sono state diffuse foto dell’agenzia Reuters, quindi il leader russo era davvero lì.

Berlusconi, la profezia su Vladimir Putin che "non ha ascoltato": una bomba in Forza Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.