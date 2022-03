Silvio Berusconi, la profezia su Vladimir Putin che non ha ascoltato: una bomba in Forza Italia

06 marzo 2022 a

Addio ad Antonio Martino, scomparso ieri, sabato 5 marzo, all'età di 79 anni. Tra i fondatori di Forza Italia, fu ministro degli Esteri nel primo governo Berlusconi. Figura di altissimo rilievo, un punto di riferimento per il centrodestra liberale e per Silvio Berlusconi. E nel momento del dolore, nel momento della scomparsa di Martino, ecco che Il Tempo, in un pezzo a firma di Gaetano Mineo, ricorda un aneddoto interessante che riguarda proprio Martino e Berlusconi.

Aneddoto che si lega drammaticamente a doppio filo con quel che sta accadendo in questi giorni, che si lega a doppio filo con il dramma della guerra in Ucraina. A parlare è Giuliano Urbani, oggi 85enne, il quale spiega di vedere ora in Forza Italia "l'annacquamento del liberalismo". Dunque sulla guerra in Ucraina avverte l'Occidente: "Faccia buon viso a Vladimir Putin per farlo recedere, altrimenti resta un pericolo nucleare".

Dunque, Urbani ricorda: "Sia io che Antonio Martino glielo dicevamo, vedi che hai preso un granchio". Il granchio era proprio Vladimir Putin, mentre quello che lo avrebbe preso sarebbe Silvio Berlusconi. Insomma, Urbani e Martino profetici sul futuro dello zar in tempi non sospetti. Già, oggi Putin è tragicamente venuto allo scoperto per quello che è: l'orrore della guerra in Ucraina è lì a raccontarcelo.

