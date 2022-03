Putin, la figlia "genio" Maria Faassen: cresciuta a casa Merkel, chi è suo marito. Un intreccio internazionale

08 marzo 2022 a

Sono due le figlie di Vladimir Putin avute da Lyudmila Putina. Il presidente russo e l'ex moglie, già primo ministro della Russia, si sono separati nel 2013. Nella loro lunga relazione sono nate Maria Faassen ed Ekaterina Putina. La prima, 36enne, il cui nome di battesimo è Maria Vladimirovna Putina e oggi conosciuta anche come Maria Vorontsova prende il nome dalla madre del presidente russo, Maria Ivanovna Shelomova.

La donna ha trascorso l'infanzia nella Germania Est e l'adolescenza a Mosca e sin da bambina si è distinta per la sua passione per la scienza. Dopo una prima laurea in biologia all'Università statale di San Pietroburgo, ne è seguita un'altra in medicina a Mosca. Studi che hanno permesso a Maria di diventare un endocrinologo pediatrico e uno dei massimi esperti russi di nanismo.

Maria è sposata con l'uomo d'affari olandese Jorrit Faassen da cui ha avuto un figlio. Lo zar ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulle figlie, dichiarando che loro "non sono mai state ragazze-star e non hanno mai amato essere alla ribalta" né "voglio che crescano come delle principesse". E così è stato. D'altronde la vita privata di Putin è un tabù: nessuno ne può parlare.

