Alina Kabaeva e Vladimir Putin? "In gran segreto...": indiscrezioni-terremoto sullo zar e la sua amante

08 marzo 2022 a

a

a

Si chiama Alina Kabaeva la presunta amante di Vladimir Putin. Nata 38 anni fa a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan, Alina vanta un passato eccellente: prima ottiene la medaglia di bronzo a Sydney nel 2000 e l'oro ad Atene nel 2004 come ginnasta, poi diventa parlamentare della Duma. A queste medaglie si aggiungono nove ori, tre argenti e due bronzi mondiali, quindici ori agli Europei e cinque primi posti in Coppa del Mondo, tra il 1998 e il 2007. È lei, Alina, una delle donne più influenti della Russia dalla quale il presidente avrebbe addirittura avuto quattro figli.

Marina Mordashov, la modella e moglie dell'oligarca punito gode: come incassa 1,1 miliardi

Stando alle indiscrezioni diffuse da Page Six , la sezione del New York Post che si occupa di gossip, lo zar e la presunta amante avrebbero dato alla luce il primogenito, oggi 13enne, una seconda figlia di 10 anni e due gemelle di 7. Tutti loro avrebbero il passaporto svizzero, grazie al quale - sempre secondo rumors - ora i cinque sarebbero nascosti in Svizzera, "in uno chalet molto privato e molto sicuro". Le prime voci su Putin e la modella figlia di un ex calciatore sovietico sono iniziate a circolare dopo il debutto in politica, ossia da quando ha iniziato a partecipare a diverse manifestazioni pubbliche in compagnia dello zar.

Katerina Peskova, l'ex moglie del portavoce di Putin umilia la Russia: attenzione a questa foto | Guarda

Non a caso nel frattempo il presidente si è lasciato dalla moglie Ljudmila Shkrebneva, dopo un matrimonio durato trent'anni e due figlie: Marija Putina, 37 anni, ed Ekaterina Putina, 36. Il giornale Moskovsky Korrespondent già nel 2008 parlava di una separazione che avrebbe preceduto il matrimonio con l'ex ginnasta. Eppure il Cremlino ha subito smentito, senza mai ufficializzare la relazione. Ancora oggi si sa ben poco della "seconda vita" dello zar, che avrebbe sposato la sua Alina con una cerimonia ortodossa. E, ovviamente, super segreta.

"Contro i gay, perché quella in Ucraina è una guerra giusta": Mosca, l'orrore del patriarca Krill

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.