Vladimir Putin, "dove ha nascosto l'amante e i figli": fuga di notizie da Mosca, una bomba sulla sua vita privata

06 marzo 2022 a

a

a

Vladimir Putin avrebbe nascosto l’amante Alina Kabaeva e i suoi quattro figli in uno chalet blindato in Svizzera. L’indiscrezione-bomba arriva nel bel mezzo della guerra in Ucraina da Page Six, che cita una fonte ben informata: “Mentre Putin sta conducendo l’invasione in Ucraina, attaccando civili innocenti e causando una crisi di profughi, la sua famiglia è rintanata in uno chalet in Svizzera molto privato e sicuro”.

"Se devo morire, allora che muoiano tutti". Retroscena: il piano di sterminio di Vladimir Putin

Kabaeva, 38 anni, è stata un’ex ginnasta olimpica: avrebbe dato alla luce quattro figli di Putin, ma due non sarebbero mai stati riconosciuti ufficialmente. D’altronde il leader del Cremlino non è mai stato disposto a parlare della sua vita privata, che è difficile da ricostruire. Di certo c’è che dopo la fine del suo primo matrimonio con Lyudmila Shkrebneva (con cui ha avuto due figli), Putin ha intrapreso una relazione con Alina Kabaeva che va avanti ancora oggi.

"Chi è suo padre". Elizaveta Peskova, 24 anni e una casa di 4 piani con vista sull'Arco di Trionfo: l'intreccio con Putin

“Alina ha due ragazzini e due gemelle che sono nate in Svizzera - ha rivelato la fonte di Page Six - i bambini hanno tutti il passaporto svizzero, immagino che anche lei lo abbia”. In passato Putin è stato molto netto riguardo ai rumors che circolavano sulla sua vita privata: “Non consento interferenze, devo essere rispettato. Reagisco sempre negativamente a chi ficca il naso nella mia vita”.

Valentina Matvienko? Abusi, elicotteri e feste: la zarina di Vladimir Putin che ha umiliato Pesaro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.