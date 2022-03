Alina Kabaeva, i 4 figli invisibili e il doping: i segreti scomodi dell'amante di Vladimir Putin, chi è davvero?

07 marzo 2022 a

L'amante di Vladimir Putin, Alina Kabaeva, sarebbe nascosta in uno chalet in Svizzera assieme ai suoi quattro figli: la notizia è stata riportata da Page Six, citato dal Corriere della Sera. Ma chi è la donna che sta accanto allo zar? Si tratta di una ex ginnasta olimpica vincitrice dell’oro. Ora ha 38 anni e "avrebbe quattro figli con il leader russo, 69 anni, ma i due non lo hanno mai confermato ufficialmente". Della vita privata del leader russo, infatti, si è sempre saputo poco, soprattutto dopo la fine del suo primo matrimonio, da cui nacquero due figlie, Maria e Katerina.

Kabaeva è stata una delle ginnaste ritmiche russe più importanti a livello internazionale. Basti pensare che ha vinto un oro olimpico e che per ben due volte ha trionfato nel campionato mondiale. A Madrid 2001, invece, la sua vittoria fu annullata per doping. La 38enne ha anche un passato nel mondo della politica: dal 2007 al 2014 è stata deputata della Duma per il partito Russia Unita. Ed è probabile che abbia approfondito la conoscenza con Putin proprio in quel periodo, visto che spesso in occasione di eventi di carattere politico è stata immortalata in compagnia dello zar.

Non è la prima volta comunque che viene data notizia di parenti di Putin nascosti. Una settimana fa, per esempio, il Daily Mail scriveva che lo zar aveva fatto nascondere i suoi familiari in un bunker in Siberia, progettato per la protezione in caso di guerra nucleare. Il tabloid aveva riportato anche le dichiarazioni del politologo Valery Solovey, secondo cui Putin soffrirebbe di "problemi medici nascosti e avrebbe preso parte ad alcuni strani rituali sciamanici segreti insieme al ministro della Difesa Sergey Shoigu".

