Vladimir Putin e Katerina, l'imbarazzo della figlia ballerina: "Perché ha cambiato il cognome"

08 marzo 2022 a

a

a

Katerina Tikhonova è la secondogenita di Vladimir Putin e Ljudmila Putina. La coppia, oggi divorziata, ha dato alla luce Katerina nel 1986. La ragazza ha però preferito cambiare cognome e usare quello della nonna materna facendosi chiamare Yekaterina Tikhonovna Shkrebneva. Diventata direttrice dell'Istituto per la ricerca matematica sui sistemi complessi dell'Università statale di Mosca, la 35enne è nota anche per essere una ballerina di rock 'n roll.

"Ha mentito sulla morte di nostro figlio". Accuse dall'Italia a Volodymyr Zelensky, orrore e mistero in Donbass

Una passione che l'ha portata a diventare membro del Consiglio russo per lo sviluppo della cultura fisica e degli sport nel 2019. Non solo, per anni Katerina è stata vicepresidente per il marketing della World Rock and Roll Confederation (WWRC), l'ente che organizza gare di rock' n roll acrobatico in tutto il mondo.

"Ciò che l'Occidente tace". Il nipote di Antonio Gramsci sta con Putin: le parole sconcertanti sullo zar

Sposata con il comproprietario di una società petrolchimica russa, e oggi divorziata, Katerina vanta con Kirill Shamalov un patrimonio da 2 miliardi di dollari. La coppia ha anche un figlio. Delle figlie di Putin non si sa pressoché nulla. Alcuni però sono convinti che le due nate dal matrimonio con Ljudmila non sono le uniche figlie dello zar. Ce ne sarebbe una terza segreta, nata da una ex colf, e altri quattro nati dall'ex ginnasta Alina Kabaeva. Sarebbe lei l'attuale compagna del presidente russo.

"Genocidio in Ucraina". La testimonianza-choc del tenente russo catturato: il vero piano di Vladimir Putin | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.