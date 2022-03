Vladimir Putin, il "treno blindato in Ucraina": tam-tam impazzito, cosa significa questa foto

09 marzo 2022 a

Un treno blindato russo è stato ripreso in quella che sembra essere una zona limitrofa alla città di Melitopol, crocevia nel sud dell’Ucraina. Il filmato, che da ore sta facendo il giro dei social, ha già sollevato parecchi sospetti. Il convoglio - spiega Il Giornale - è relativamente corto, e i vagoni, insieme alla locomotiva, vedono dipinta la lettera “Z”, la stessa dipinta sui carri armati russi. Ma a cosa serve davvero questo treno?

Tante le domande, soprattutto visto che il convoglio sembra troppo corto per essere un treno di rifornimenti logistici, o per il trasferimento di truppe e mezzi. In un breve video diffuso da Zvedza Tv sembra che esso sia stato usato per l’evacuazione di 248 stranieri, di cui 40 ucraini, dalla regione di Kherson alla Crimea. Che sia vero? Si chiede Paolo Mauri.

Ma non è la solo ipotesi sul tavolo. Mosca infatti guarda con attenzione alla sua rete ferroviaria, considerata strategica al pari delle linee energetiche o di quelle di navigazione. Eppure in questo conflitto contro l'Ucraina il Paese di Vladimir Putin sta mostrando tutta la sua debolezza nel settore della logistica. Da qui l'idea che il trasporto ferroviario sia utile nel tentativo di cercare di mantenere aperta la catena di rifornitura. Tutte supposizioni però.

