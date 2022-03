L'aria che tira, rissa tra Friedman e Cardini: "Lavrov è pagato per mentire", "Lei conosce qualcuno che...", volano stracci

10 marzo 2022 a

"Ha parlato di Lavrov con ammirazione quando invece tutti sappiamo che è un diplomatico pagato per mentire": Alan Friedman, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su la7, si è rivolto così allo storico Franco Cardini, anche lui in collegamento col talk. Al centro della discussione la conferenza stampa del ministro degli Esteri russo dopo l'incontro inconcludente col suo omologo ucraino. "Lei conosce diplomatici che non mentono?", ha controbattuto allora lo storico.

Friedman, però, ha insistito: "Forse il mio interlocutore è un filo-putiniano che fa propaganda, Putin non si può difendere, sta martellando civili". E Cardini ha replicato: "Quando qualcuno non si appiattisce sulle stesse tesi è un filo-putiniano". A quel punto è intervenuta la conduttrice, che ha dato la parola a Tommaso Cerno. Quest'ultimo ha commentato: "È difficile parlare di queste cose. La mia impressione è che ci sono stati due Lavrov diversi in questi 15 giorni".

Secondo il senatore dem, insomma, il ministro degli Esteri russo è cambiato molto rispetto agli anni passati: "Il Lavrov di oggi mi è sembrato molto diverso dal Lavrov che ho conosciuto io. Mi è sembrato un Lavrov Cremlinesco. L'esperienza che ha è talmente grande da avere capito che Putin vuole andare avanti e quindi oggi fa il ventriloquo di quello che il Cremlino gli dice di dire".

