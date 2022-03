L'aria che tira, Alan Friedman: "Guardate questa mappa". Follia bellica di Vladimir Putin, il vero piano: ecco l'obiettivo segreto

05 marzo 2022 a

a

a

"Forse Vladimir Putin ha fatto il passo più lungo della sua gamba". Il giornalista americano Alan Friedman, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, commenta la situazione della guerra in Ucraina citando le parole del segretario di Stato americano Antony Blinken, secondo cui Kiev "alla fine, dopo tanta sofferenza, potrebbe perfino vincere la guerra".

"Obbligazioni convertite in oro". Lo scoop di Alan Friedman, il trionfo di Vladimir Putin: come ha fregato l'Europa

Una speranza, forse. O addirittura un paradosso. L'unica certezza, sottolinea Friedman, è che "l'Europa non può permettersi che la Russia vinca", e dunque farà di tutto per allungare i tempi e favorire "la resistenza degli ucraini, un popolo tosto". Perché, come sottolineato anche da Guido Crosetto, il vero nemico di Putin "è il tempo, più la guerra va per le lunghe e più lui si indebolisce".

Dal punto di vista strategico, l'obiettivo di Putin è più che ambizioso: "Guardate la mappa - sottolinea Friedman -, a ovest punterà sulla Moldavia, a Est c'è la Georgia. Vuole creare un cuscinetto sul nord del Mar Nero, per controllarlo. Una operazione militare fatta coi metodi usati in Siria e ad Aleppo. Cioè? Corridoi umanitari sì, no, nì... Quanto vale la parola di Putin? Niente". E a questo si lega la vera, fortissima arma di pressione contro l'Europa: "Vuole mandare milioni di rifugiati in Europa, creare un'altra guerra. Questo fa parte della guerra di Putin". Resistenza ucraina permettendo. E se la guerra andasse per le lunghe, cosa farà Putin? "Cosa farà? Terrà l'Ucraina per anni? Non farà commercio con l'Europa e gli Usa per anni? Putin è quasi in bancarotta, forse si accorgerà di aver fatto un passo più lungo della sua gamba".

"Io sono l'unico che lo ha sempre detto". Cecchi Paone e il "nazista" Vladimir Putin: fuori controllo da Myrta Merlino | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.