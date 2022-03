Federico Rampini, "su venti libri nove sono suoi": lo zar del Corriere, uno strano caso in via Solferino

10 marzo 2022 a

Federico Rampini, da domani venerdì 11 marzo sbarca in edicola con il Corriere della Sera con una collana di saggi "per capire gli scenari internazionali con gli strumenti della geopolitica, scelti da Federico Rampini", così recita il lancio dello stesso quotidiano diretto da Luciano Fontana. Ma i volumi - segnala La Verità - sono più che altro scritti proprio da Rampini. Su 20 libri previsti, ben 9 portano la firma del'editorialista del Corriere, ex Repubblica.

Nella presentazione dell'opera Rampini scrive, "ai lettori del Corriere propongo un'antologia di testi davvero essenziali: insieme ai miei libri con cui da 20 anni cerco di illuminarvi sul mondo com'è sul mondo che verrà, ho scelto i grandi classici...". Il piano dell'opera prevede uscite settimanali fino al 22 luglio.

Una bella presentazione che però dimentica di citare che quasi la metà di quei libri sono scritti da lui. Vengono definiti grandi classici e così Rampini si autoincensa. Chissà che ne penseranno i lettori del Corriere e se apprezzeranno la collana di libri di geopolitica, presentata da un autore che si definisce "classico".

