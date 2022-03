Federico Rampini a Stasera Italia: "La Cina? È felice della guerra in Ucraina. Ecco i veri piani di Xi Jinping"

03 marzo 2022 a

"Xi Jinping dirà delle parole di pace ma non bisogna credergli": Federico Rampini, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha parlato del ruolo della Cina nella guerra in Ucraina. "Xi viene chiamato in causa dallo stesso Zelensky. Il governo ucraino ha chiesto una mediazione della Cina, che è ben felice di apparire come super partes. La verità è che Xi Jinping ha fatto una scelta di campo precisa".

Nonostante le apparenze, quindi, il leader cinese avrebbe già fatto la sua scelta, decidendo con chi schierarsi: "Il 4 febbraio Putin è andato a Pechino, ai giochi olimpici, ha incontrato Xi Jinping e lo ha informato del suo piano di invasione. Lui sapeva tutto con largo anticipo e la Cina è felice di quello che sta accadendo". Secondo il giornalista esperto di politica internazionale, Xi "non ha dei vantaggi immediati, dal punto di vista economico anzi ha dei danni. Subisce dei costi". Nel lungo periodo, però, la situazione cambia.

"Xi Jinping guarda al lungo periodo - ha proseguito Rampini -. Nella sua visione strategica , Putin ha aperto un fronte in Europa e risucchia l'America nel vecchio continente, in una logica di guerra fredda. Putin distrae gli Usa, il che è l'ideale per la Cina, che ha un disegno egemonico, imperiale. Più l'America è obbligata a occuparsi di un nuovo conflitto nel cuore dell'Europa e più la Cina riesce a realizzare i suoi disegni".

