Stasera Italia, Federico Rampini sospetta il peggio: "La Cina? L'unica cosa che può spingerla a intervenire in Ucraina"

"La Cina non è una parte neutra in questo conflitto": Federico Rampini, ospite in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha parlato dell'eventuale coinvolgimento del Paese di Xi Jinping nella guerra in corso in Ucraina. Secondo il giornalista, esperto di politica estera, la Cina "ha abbracciato, sposato completamente la versione dei fatti di Putin".

A tal proposito Rampini ha fatto notare un dettaglio da non trascurare: "Più volte, per voce del suo presidente e del suo ministro degli Esteri, la Cina ha detto che è colpa della Nato, che avrebbe sbagliato ad allargarsi a Est. Ha detto che l'America deve smettere di avere una mentalità da Guerra Fredda. E' molto chiaro da che parte si è schierata". Il giornalista, insomma, non ha dubbi: Xi sta con Putin e non cambierà idea tanto facilmente.

"Poi se si vorrà fare carico di un'iniziativa diplomatica tanto meglio perché è sempre meglio comunque che ci sia un dialogo diplomatico", ha proseguito Rampini. Che però alla fine ha specificato un punto molto importante: se la Cina dovesse entrare nel conflitto come mediatore lo farebbe solo ed esclusivamente "per aiutare Putin e non certo per aiutare il popolo ucraino".

