Nicola Porro travolge Luigi Di Maio: "Ma porca tr***, come si fa? Questo è il ministro di Paperopoli"

12 marzo 2022 a

a

a

"Luigi Di Maio? Pare il ministro di Paperopoli". A prendere di mira il titolare della Farnesina, Nicola Porro. Il conduttore di Rete 4 non si risparmia e critica le affermazioni del grillino. Di Maio nei giorni scorsi si era infatti pronunciato così: "Io sono animalista e penso che tra Putin e qualsiasi animale c’è un abisso, sicuramente quello atroce è lui". Una frase che aveva scatenato la polemica.

"Li voglio vedere nei forni". Nicola Porro smaschera il medico degli orrori: uno choc in Italia

Anche Giorgia Meloni non aveva preso bene l'uscita del pentastellato: "In un momento storico estremamente delicato come questo - scriveva la leader di Fratelli d'Italia su Twitter - un Ministro degli Esteri non dovrebbe lasciarsi andare a commenti di pancia con parole totalmente inappropriate. Chi riveste un ruolo Istituzionale, rappresentando l’Italia e gli italiani, non può abbandonare la diplomazia".

"Perché non alza il cu*** invece di mandare Di Maio?". Nicola Porro-show, un tornado contro Mario Draghi | Video

E Porro non ci va più leggero: "Leggo due interviste di Di Maio e sapete cosa dice? Lui è come i bambini e dice: 'Zelensky è un eroe mondiale e Putin un animale'". Da qui lo sfogo del giornalista: "Ma porca tr***, questo non ha capito che fa il ministro degli Esteri. Di Maio è rimasto all'infanzia, ma non fa il bigliettista per il Fatto Quotidiano". Per Porro è inconcepibile che il ministro liquidi così una vicenda delicatissima e dai numerosi contorni: "Ma come si fa? Questo è il livello della diplomazia italiana". Insomma, andiamo bene.

"Cosa sono pronto a scommettere". Crisi Ucraina, la profezia di Toni Capuozzo: scenario inquietante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.