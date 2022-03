Katrinka, l'influencer russa che dà di matto contro le sanzioni: fa shopping extra lusso, poi sfascia tutto

12 marzo 2022 a

Katrinka è un’influencer russa da sei milioni di follower che ha fatto scalpore perché ha dato di matto contro le sanzioni imposte dall’Occidente. In un video pubblicato sui social si mostra con in mano buste di famosi marchi e con degli iPhone che rompe lanciando a terra ripetutamente come “risposta” alle sanzioni contro la Russia.

Il sospetto è che Katrinka è una delle influencer a libro paga del Cremlino e quindi di Vladimir Putin, che si sta avvalendo anche di queste persone per la sua propaganda. Fatto sta che dopo aver buttato scarpe e vestiti e rotto un iPhone, presto anche Katrinka sentirà il peso della decisione della Russia di bandire dal paese il gruppo Meta, ovvero Facebook e Instagram. Così facendo si creeranno grossi problemi a chi lavora con i social e ne fa unico mezzo di sostentamento. Le influencer meno popolari di Katrinka sono infatti disperate per l’oscuramento dei social che avverrà lunedì 14 marzo.

Si sprecano i loro post in lacrime, ma a nulla servono perché la decisione della Russia è presa e ha forti connotati politici. Tutto infatti è partito da alcune dichiarazioni di Andy Stone, portavoce di Meta: “A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, siamo indulgenti con espressioni politiche come ‘morte agli invasori russi', che normalmente violerebbero le nostre regole sui discorsi violenti”.

