Meteo, come una bomba atomica. Luca Mercalli: "Visto l'Ucraina?": previsioni del tempo catastrofiche

13 marzo 2022 a

a

a

Inverno tiepido e primavera gelida. "La tardiva rivincita di un inverno mancato è proseguita specie nelle regioni più esposte ai venti freddi balcanici, Puglia in primis", scrive Luca Mercalli su Il Fatto quotidiano. Addirittura "lunedì 7 e martedì 8 marzo la neve si è vista fino a quote di 200 metri tra Barese e Brindisino" e "il freddo è dilagato anche nel resto del Paese, benché in condizioni serene e asciutte, con temperature minime - non comuni in questo periodo - fino a -10 °C nell'Astigiano, -8 °C nell'Aretino e -1 °C ad Alghero e Bari".

Meteo, condanna-russa: temperature estreme, weekend da incubo per (quasi) tutta Italia

"Il Cnr-Isac conferma che l'inverno 2021-22 è stato complessivamente mite e secco, tredicesimo più caldo dal 1800 a livello nazionale con 0,9 °C sopra media, ma con anomalie fino a +2 °C su Alpi e Piemonte, e situazione nella norma solo all'estremo Sud", prosegue l'esperto. "Attualmente si teme la siccità, ma frane e alluvioni restano comunque in agguato: secondo il rapporto Ispra Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità ed indicatori di rischio, tra la predisposizione naturale a nubifragi, il territorio montuoso e fragile, e l'eccessiva cementificazione, poco o tanto sono a rischio il 94% dei comuni e il 14% della popolazione".

"Facciamola finita". Vittorio Feltri, l'unico modo per fregare Vladimir Putin? Il fotovoltaico...

Intanto "il servizio di monitoraggio della Terra EU-Copernicus indica che l'inverno europeo ha mostrato un eccesso termico di 0,9 °C, divenendo il settimo più mite in almeno 43 anni di misure satellitari (il più caldo di tutti fu il 2019-20). A contribuire all'anomalia è stato soprattutto il febbraio primaverile, con 4 °C sopra media intorno al Baltico e perfino 10 °C di troppo verso gli Urali. Straordinariamente nevoso e freddo invece in Islanda. E dopo una stagione relativamente dolce, in Ucraina - come in tutta l'Europa orientale - temperature crude sono arrivate proprio ora sulla popolazione stremata dalla guerra: giovedì nella zona di Kharkiv il termometro ha oscillato tra -11 °C e -4 °C".

Insomma, la situazione climatica è disastrosa, "a maggior ragione in questi giorni di guerra è un'ulteriore conferma della necessità di passare alle rinnovabili".

Greta Thunberg, dopo l'inizio della guerra in Ucraina... "Che fine ha fatto", terribili sospetti sulla svedese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.