Iran, il generale Tricarico e l'ipotesi inquietante: "Allora per noi i guai sono seri"

"I guai in quel caso sono seri". Il generale Leonardo Tricarico, ospite a 4 di Sera nella puntata in onda domenica 1 marzo, spiega quali sono i rischi per l'Italia e l'Europa dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. "Con l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, ora c'è il rischio che Tehran possa colpire anche l'Europa?", è la domanda a lui rivolta. "Come ipotesi non è da scartare del tutto - esordisce -, certo l'Iran non ha soltanto i missili, ha degli altri asset utilizzabili, uno dei quali fino adesso non è stato sfruttato in tutte le sue potenzialità". Quale? "Il terrorismo e quindi quello che oggi noi dovremmo fare è metterci al riparo da questo pericolo, cercando di tutelare quegli obiettivi che potrebbero rientrare nella strategia del terrorismo". "Certamente - prosegue - se il missile dovesse essere l'ipotesi, allora i guai sono seri per noi, perché la difesa aerea è uno dei comparti più fragili e più problematici del nostro sistema".

Già il giorno dell'attacco, Tricarico aveva assicurato: "Non mi pare che l'attacco sull'Iran, perlomeno dalle sue fasi iniziali, possa far temere una guerra di lunga durata e con i caratteri del conflitto tradizionale. D'altronde nessuno oggi, pur con le capacità di proiezione della forza degli Stati Uniti, può permettersi un conflitto a distanza di lunga durata. Soprattutto se non è funzionale ai propri interessi vitali; e per gli Usa non lo è".