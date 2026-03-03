Sigfrido Ranucci fa campagna coi cadaveri dei giudici ammazzati

Un volume-manifesto che si propone di affossare la riforma costituzionale, spacciandola come un “regolamento di conti tra la casta e la magistratura”. E per farlo usa i morti, 28 magistrati, assassinati perché colpevoli di aver scavato e fatto chiarezza su gli episodi più controversi e bui della storia della Repubblica. Dalla mafia al terrorismo (rosso e nero). Sfruttare sangue innocente per un tornaconto politico è già di per sé deprecabile; sfruttarlo senza alcun nesso logico-consequenziale è ancora peggio.

La melassa retorica che riempie l’introduzione del libro, intitolata “Sempre per sempre”, è stucchevole. Ranucci si rivolge direttamente alla Costituzione. Sentite qua: «Queste parole sono dedicate a te e ai magistrati uccisi nel corso della tua storia, le toghe che non sono diventate rosse nei corridoi del potere o mentre baciavano giovani contestatrici come ha scritto qualcuno in un recente post denigratorio, ma sull’asfalto di Capaci, tra le lamiere di via D’Amelio, lungo le strade di quelle città che cercavano di difendere e che invece li hanno lasciati soli». E ancora: «Sono rosse del sangue versato per difendere un’idea: che la legge non debba guardare in faccia a nessuno, nemmeno a chi siede nei palazzi più alti. Anche a loro chiediamo scusa, perché oggi il loro sacrificio sembra pesare meno della propaganda. È paradossale e crudele: morire per la Costituzione e vedere quella stessa Carta aggredita, i suoi pesi e contrappesi messi in dubbio o trasformati in un bersaglio». Il messaggio che si vuol far passare è molto semplice: chi ha a cuore i giudici morti ammazzati deve cassare il referendum per difendere la Costituzione. Un’eresia. Perché né la separazione delle carriere né il sorteggio del Consiglio superiore della magistratura, ovviamente, sono funzionali a mafiosi e terroristi. Ma il “gratterismo”, ormai, va per la maggiore sul fronte del “No”...

La tesi avvalorata da Ranucci è un misto di fantascienza e complottismo. Ci sarebbe un filo nero, quale altro colore altrimenti?, che dal “Piano di rinascita democratica” di Licio Gelli (’76) arriva al governo Meloni. Un “piano eversivo”, quello della P2, che oggi starebbe assumendo “forme sempre più minacciose in Italia” ma andrebbe inscritto “anche nell’inquietante disegno di un nuovo ordine mondiale”. Addirittura.