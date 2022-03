Nicola Porro, Vladimir Putin malato di mente? "Cosa proprio non torna e cosa c'è dietro", una teoria inquietante

14 marzo 2022 a

Nicola Porro analizza un articolo del Corriere della Sera sulla salute psichica e fisica dei Vladimir Putin. “Putin malato: avrebbe attacchi d’ira causati dalle cure per il cancro“, il titolo del quotidiano. "Pezzo accattivante, di quelli che acchiappano clic a più non posso. E infatti ci caschiamo a migliaia. Voglio dire: che Putin soffra di “disturbi cerebrali” è una di quelle cose da libri di storia, da capitolo dedicato al leader morente che cerca di restaurare l’impero perduto. Ma di cosa soffre, il leader del Cremlino?", si chiede Porro.

Secondo il Corriere di disturbi “causati dalla demenza, o forse dal morbo di Parkinson o ancora di attacchi di rabbia provocati dai trattamenti con gli steroidi per curare il cancro”. Porro ironizza e si chiede: "Scusate: non s’è capito. Ma soffre di demenza, di Parkinson o ha il cancro? O tutto insieme? Di certezze non ce ne sono. Ma intanto la notizia sta lì, in home page del sito di uno dei più noti quotidiani italiani", specifica il conduttore di Quarta Repubblica.

La fonte della notizia sarebbe il Daily Mail, tabloid che il cronista definisce “non sempre affidabile ma molto informato”. Porro inoltre da fa notare che lo stesso Corriere reputa “la storia del Daily Mail molto debole e difficilmente confermabile perché si basa probabilmente su un’unica fonte. Le fonti non sono confermabili e il giornale che l’ha scritta non sempre è affidabile”, ma - secondo Porro - fa comodo alla "narrazione di un Putin pazzo sconsiderato (sollevando da ogni responsabilità l’Occidente)", conclude Porro.

