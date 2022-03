Stasera Italia, il generale Camporini: "Cosa succede se Xi si schiera con Putin", scenario inquietante

14 marzo 2022 a

"Se la Cina si schiera con la Russia il quadro politico cambia in maniera radicale e drammatica": il generale Vincenzo Camporini, responsabile sicurezza e difesa di Azione, ha parlato della recente e presunta alleanza tra Vladimir Putin e Xi Jinping in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4. Stando al Financial Times, infatti, gli Usa avrebbero avvertito gli alleati che la Cina ha segnalato la sua apertura alla possibilità di fornire armi alla Russia. Così da rendere possibile un prolungamento del conflitto in Ucraina.

Se la notizia fosse vera - ha proseguito il generale - "il confronto fra le potenze diventerebbe una realtà possibile". Nonostante questo, però, l'ospite della Palombelli si è detto piuttosto scettico su questa apertura da parte di Xi: "La Cina non ha nessun interesse a sostenere militarmente la Russia anche perché ormai ne ha acquisito in qualche modo l'essere padrino. La può tenere al guinzaglio senza ulteriori rischi per la Cina stessa".

Camporini non ha messo in dubbio la serietà e l'affidabilità delle fonti di questa notizia, ma ha precisato: "E' chiaro che i comunicati che arrivano da Washington sono abbastanza chiari, il Financial Times è autorevole, ma sappiamo quanto la lotta per l'informazione può essere insidiosa".

