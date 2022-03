Alessandra Ghisleri, sondaggio-choc: tutti i partiti di centrodestra a picco e Pd col turbo, le cifre da incubo

15 marzo 2022 a

a

a

La guerra in Ucraina sta cambiando gli equilibri del governo italiano. Dopo mesi di predominio di centrodestra, il Partito democratico inizia a farsi strada. A rivelare l'ultima crescita della forza politica di Enrico Letta è Alessandra Ghisleri. La sondaggista, nonché direttrice di Euromedia Research, mostra sulle colonne de La Stampa le ultime rilevazioni. Le cifre, risalenti all'11 marzo, vedono la coalizione formata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia ancora in testa con un 44,8 per cento. A un passo però ora ci sono il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, che si piazzano insieme al 38,9 per cento.

Sondaggio Mentana in tempo di guerra, vola FdI: la Meloni fa il vuoto. Forza Italia, clamoroso balzo in avanti: le cifre

A far temere il peggio a leghisti, meloniani e azzurri, la crescita che porta i dem al primo posto nei sondaggi. Il Pd arriva infatti al 22 per cento, seguito da FdI di Giorgia Meloni con un 20 per cento. E ancora, terzo posto per il Carroccio che raggiunge quota 15,8. Poco più distanti il Movimento 5 Stelle con il 13,4 per cento dei consensi e Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi è invece dato al 7,7 per cento.

Sondaggio Ixè, incubo per Lega e FdI: dove vola il Pd (con i grillini), le cifre cambiano il quadro

Ma non è tutto, perché la Ghisleri mostra come tutto il centrodestra cali rispetto a quasi un mese fa: la Lega registra un -1,1 per cento, FdI un -0,7 e FI un -0,8. Non va meglio ai grillini. Anche i Cinque Stelle perdono il -0,3. L'unico partito a crescere? Ancora una volta il Pd: +0,8 per cento. "È proprio in momenti così complicati - commenta la Ghisleri - che appare molto più semplice affidarsi a facili giudizi rispetto a situazioni che con il giudizio del poi ci appaiono così sbagliate. Sull'onda di quanto accaduto il partito della Lega di Matteo Salvini smarrisce ancora 1,1 per cento dei consensi". A favore di chi? Altra sorpresa: "In tutto questo il dato interessante è che di questa perdita le uniche formazioni che sembrano avvantaggiarsene siano quelle del 'non voto', che cresce nello stesso periodo di 1,2 e di Italexit - partito di Gianluigi Paragone -, che di giorno in giorno dallo zero virgola è arrivato a sfiorare il 3,0".

Effetto-guerra sui sondaggi: vola il Pd del “soldato” Letta, mentre il centrodestra... le cifre che puniscono Salvini (e non solo)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.