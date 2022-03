Ucraina, il veggente Horacio Villegas: "Il giorno in cui scoppierà la guerra mondiale, manca pochissimo"

16 marzo 2022 a

a

a

Horacio Villegas in tempi non sospetti aveva previsto l'ascesa di Donald Trump alla Casa Bianca e per il 2022 ha fatto una profezia che ora, alla luce della guerra in Ucraina, fa venire i brividi: "Il 13 maggio scoppierà la terza guerra mondiale". Il conflitto, dice, porterà morte e distruzione in tutto il pianeta.

Diretta Frasi deliranti sull'Ucraina, Putin è davvero andato di testa? Zelensky sfida gli Usa: "Noi viviamo l'11 settembre ogni giorno da tre settimane"

Villegas è un veggente di origine texane, molto noto negli Stati Uniti per aver scritto diversi libri e, appunto, per aver individuato la data in cui scoppierà la terza guerra mondiale, il 13 maggio appunto. Villegas ha spiegato di aver studiato le sacre scritture e di aver avuto delle visioni nel sonno: "Ho visto sfere di fuoco che cadono dal cielo colpendo la Terra. Credo che possano essere interpretati come i missili nucleari che distruggeranno il nostro pianeta".

Video su questo argomento Ucraina, distrutto un deposito armi della resistenza: l'attacco aereo russo

La terza guerra mondiale avrà inizio il 13 maggio, il giorno che coincide con l’apparizione della Madonna di Fatima: "La gente deve preparasi a quello che sta per accadere. Sicuramente in un periodo di tempo che va dal 13 maggio al 13 ottobre scoppierà una guerra che porterà devastazione e morte".

Villegas predette che Donald Trump sarebbe diventato il presidente degli Stati Uniti quando il tycoon era ancora ben lontano dalla discesa in politica.

Video su questo argomento "Centomila soldati Usa in Europa". Stoltenberg, "allerta alta" della Nato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.