Fedez, grave problema di salute: "Ora non sono lucido", il messaggio in lacrime sconvolge l'Italia

"Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute": Fedez in lacrime ha dato questa notizia ai suoi fan su Instagram. Il rapper, che da giorni non si faceva vedere sui social, ha spiegato che a breve dovrà intraprendere "un percorso importante", che poi vorrà raccontare a tutti. Solo non adesso. "Ora mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli, mi sentirò di raccontarlo in futuro", ha aggiunto.

Fedez, comunque, non ha specificato di che problema si tratta. Ha preferito soffermarsi sul suo stato d'animo in questo momento: "Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, questo mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità". Poi ha proseguito: "In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell'importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile".

Il rapper ha chiosato: "In questo momento non sono abbastanza lucido da andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, e i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni". Qualche tempo fa, nel 2019, in un'intervista a Peter Gomez il rapper aveva parlato di un altro problema di salute, dicendo di essere a rischio sclerosi multipla. In ogni caso, non si sa se le due cose sono collegate. I fan adesso aspettano solo buone notizie.

