Green Pass, Diego Fusaro: "Fanno festa, ma non sanno che...", cosa ci stanno nascondendo

La capacità di Diego Fusaro di criticare una decisione del governo tanto banale quanto essenziale è davvero incredibile. Il filosofo si è scagliato contro Mario Draghi per aver detto che la struttura di gestione dell’emergenza non verrà smontata, dato che in futuro potrebbero esserci nuove pandemie. Cosa c’è di sbagliato in ciò? Non è chiaro neanche nel discorso di Fusaro, secondo cui possibili nuove emergenze pandemiche sono soltanto una “scusa”.

In realtà è soltanto buonsenso mantenere una struttura che nel malaugurato caso in cui dovesse presentarsi in futuro una nuova epidemia potrebbe attivarsi immediatamente e soprattutto già sapendo cosa fare. Ma ormai Fusaro deve recitare la sua parte: che ci faccia o ci sia ormai non è più importante, il suo “pubblico” va alimentato con la panzana del “fine emergenza mai”, della “dittatura sanitaria” e amenità varie. “I più giubilano festosi - è stato l’ultimo tweet del filosofo - ritenendo che l’emergenza sia ormai finita. Non sanno che Draghi ha detto, testualmente, che ‘non smontiamo la struttura’, dacché nuove pandemia potrebbero arrivare…”.

Insomma, Fusaro vede ombre dove proprio non ci sono. Oltre al passaggio sulla struttura d’emergenza, il premier in conferenza ha ringraziato tutti gli italiani “per l’altruismo e la pazienza che hanno dimostrato in questi due anni. Noi siamo stati percepiti come un popolo che manca di senso civico. Non è vero. Gli italiani sono stati bravissimi durante questa pandemia. Sono state raggiunte punte di vaccinazione tra le più alte in Europa, di questo occorre andare fieri”.

