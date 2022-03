Vladimir Putin, polemica sulla giacca di lusso: "I russi litigavano per la spesa e lui si vestiva così"

18 marzo 2022 a

Il discorso-show di Vladimir Putin a Mosca, allo stadio Luzniki, ha attirato l'attenzione di molti. Prima il giallo sulle parole interrotte dalla tv russa, poi il mistero del giubbotto. L'abbigliamento del presidente della Russia non sarebbe un caso. Anzi, celerebbe un giubbotto antiproiettile. Ma c'è di più. Molti utenti Twitter hanno cercato il costo del look dello zar. Risultato? La giacca è di Loro Piana (brand italiano di Vercelli) del valore di poco meno di un milione e mezzo di rubli, circa 13mila euro.

Inutile dire che in poco tempo si è scatenata la polemica. "Mentre i russi litigavano per la spesa nei supermercati, Putin è apparso davanti al pubblico di Luzniki con una giacca di Loro Piana per quasi un milione e mezzo di rubli", scrive un utente mentre un altro ricorda uno degli ultimi bombardamenti per mano dei russi.

"130 ucraini - si legge - sono stati salvati dal teatro di Mariupol, dei circa 1.000 che si pensava si stessero rifugiando all'interno. Il teatro aveva due indicatori, che dicevano BAMBINI prima che Putin lo bombardasse". Insomma, un modo come un altro per ricordare ai russi, che Putin prima di salire sul palco davanti alla nazione, ha commesso atti vergognosi.

