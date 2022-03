Alan Friedman è in collegamento: occhio, che cosa spunta alle sue spalle. Ma davvero?

18 marzo 2022 a

Se non vengono invitati per parlare e per promuovere esplicitamente il loro ultimo libro, i giornalisti e i professoroni in collegamento con i vari talk show della tv si mettono davanti alla webcam con alle loro spalle una libreria che mostra i loro ultimi saggi in primo piano così che a casa i telespettatori possano leggere i titoli delle loro fatiche.

Come osserva il sito tvblog titolo e nome dell’autore sono posti frontalmente sulle mensole, non mischiati agli altri libri come dovrebbe essere. Alan Friedman, addirittura, non si limita al suo ultimo libro ma li mette tutti in quella posizione. Negli ultimi mesi è arrivato a piazzarne anche quattro sulla libreria, magari cambiando posizione a seconda dell'argomento di cui deve parlare o del tipo di programma.

Ecco che allora sullo scaffale spunta la biografia di Silvio Berlusconi (addirittura in doppia versione, con quella italiana “My Way” e quella inglese “The Epic Story of the Billionaire Who Took Over Italy”), “Questa non è l’America” e “Dieci cose da sapere sull’economia italiana prima che sia troppo tardi”. Insomma, il messaggio di Friedman - e non solo - ai telespettatori è chiaro: "Comprate i miei libri, per favore". E lo spot è servito.

