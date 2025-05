L'aria che tira, Alan Friedman fa il maestrino: "Trump incompetente in economia"

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, si è tornati a parlare di dazi e delle politiche economiche portate avanti dall'amministrazione guidata da Donald Trump. Il padrone di casa ha chiesto ad Alan Friedman, ospite della trasmissione, se giudica positivamente la mossa economica condotta dal presidente americano. In prima battuta il giornalista statunitense ha replicato con un secco "No". Subito dopo, però, ha provato ad argomentare la sua risposta lanciando un attacco frontale al tycoon.

"Trump non è soltanto imprevedibile e volubile come è stato detto - ha spiegato Alan Friedman ai telespettatori -. Ma è anche incompetente nelle politiche economiche. Questa è la cosa che vediamo quando fa il bullo. Le politiche dei dazi non sono basate sull'economia, non corrispondono all'economia. Sono completamente senza logica economica. E sono destinate a essere un boomerang lesivo dell'economia americana".