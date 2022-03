In Onda, Giulio Tremonti irritato dalla domanda di Concita De Gregorio: "Non pensavo di doverne parlare", gelo in studio

19 marzo 2022 a

L’intervento in collegamento di Giulio Tremonti con In Onda, la trasmissione che va in onda su La7 nel fine settimana al posto di Otto e Mezzo, è subito diventato un caso social, con gli utenti ovviamente spaccati a seconda del loro schieramento. Tutto è partito da una domanda di Concita De Gregorio, che l’ex ministro ha letto come una provocazione, decidendo di non rispondere sui contenuti del patto siglato nel 2017 dalla Lega con la Russia.

La conduttrice è rimasta spiazzata dalla reazione di Tremonti, che ha dichiarato di voler parlare di altro come ad esempio gli scenari economici, e non ha nascosto la sua irritazione: “Se vuole può recitare una poesia di Carducci”. Effettivamente domandare è lecito, rispondere è cortesia… L’ex ministro è stato un po’ sgarbato con la conduttrice di In Onda, pur avendo il sacrosanto diritto di non rispondere a quella domanda.

Insomma, un piccolo momento di gelo che è poi stato superato quando la discussione si è spostata su terreno economico. Bastano le sanzioni a fermare la guerra? Questo il tema proposto da Concita De Gregorio e David Parenzo nel secondo blocco della trasmissione, dopo che il primo era incentrato più sulla situazione della guerra in Ucraina.

