Vittorio Feltri: "La vita un dono di Dio? Se fosse vero...". Condannati a morte, lo sfogo del direttore

20 marzo 2022 a

"Gli amici cattolici mi dicono che la vita è un sacro dono di Dio. Se fosse vero, il Padreterno non ci condannerebbe a morte nell’istante stesso in cui veniamo al mondo. Tutti siamo destinati a crepare, chi prima e chi dopo. Bel regalo quello divino". Così Vittorio Feltri twitta sul suo profilo sul pensiero cattolico e la vita umana. Un pensiero amaro, vero, reale che arriva dopo l'articolo confessione del fondatore di Libero.

Vittorio Feltri, prendendo spunto dall'annuncio di Fedez di essere ammalato, ha scritto in un editoriale tutta la sua vicinanza al cantante e svelando che lui stesso è alle prese con un tumore. Una confessione inaspettata pubblicata in una articolo. "Ti prego, non farti intimidire. Non deprimerti, i malanni fanno parte della natura che è nostra nemica, dobbiamo batterla con la volontà. Non sono capace di consolarti, però ti segnalo che io del mio tumore me ne sbatto i co*****. Brutta frase, ma vera. Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino col cancro", le parole di Feltri.

