L'aria che tira, Vittorio Feltri e Myrta Merlino: "Non riesco a spegnere questa schifezza", "ma è Berlusconi?". Clamoroso

"Marta Cartabia sarebbe perfetta, io voterei per lei": Vittorio Feltri ha parlato della questione Quirinale in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. L'elezione del prossimo presidente della Repubblica, infatti, è sempre più vicina. "Purtroppo non posso votarla - ha continuato il direttore di Libero, riferendosi all'attuale ministra della Giustizia - e quindi speriamo lo faccia il mondo politico, che non è stato in grado di esprimere un presidente del Consiglio ed è dovuto ricorrere a Mario Draghi".

Feltri ha spiegato che il premier "è bravissimo ma non è espressione del mondo politico. La politica ormai non è più in grado di combinare niente di positivo". Lo dimostrerebbero, prosegue il direttore, "le ultime elezioni amministrative, che la sinistra è convinta di avere vinto, ma in realtà non è vero. Pochissima gente è andata a votare. Poi, se si fa il conto dei voti, l'unica che ci ha guadagnato è stata Giorgia Meloni e invece dicono che ha perso. Non siamo neanche più capaci di trattare con l'aritmetica e questo è desolante".

All'improvviso, però, il telefono del direttore ha iniziato a squillare e la Merlino gli ha chiesto: "Chi è Vittorio, vogliamo partecipare, è Berlusconi?". Il direttore di Libero, però, maneggiando il cellulare, ha detto esasperato: "Non riesco a spegnere 'sta schifezza". Con la Merlino che nel frattempo è scoppiata a ridere. Poi, tornando sulla questione Quirinale e in particolare sulla candidatura di Berlusconi, Feltri ha detto: "Non mi sembra il caso di mettere al Quirinale una persona di 85 anni che teoricamente dovrebbe rimanere nel Palazzo fino a 92 anni".

