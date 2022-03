Volodymyr Zelensky, "autoritarismo mascherato": chi è davvero il premier ucraino? Il cupo sospetto del prof Ciccozzi

22 marzo 2022 a

"Il punto è che Volodymyr Zelensky pone un autoritarismo più difficile da svelare di quello di Putin": il professore di Antropologia dell’università dell’Aquila Antonello Ciccozzi, intervistato da Selvaggia Lucarelli, ha parlato del presidente ucraino, impegnato al momento in un conflitto contro la Russia. In particolare ha detto: "Putin è un sovrano autoritario in modo evidente, la sua autocrazia si basa sulla paura. L’autoritarismo di Zelensky è mascherato in una telecrazia dell’esaltazione che si basa su alcuni pattern narrativi”.

Al centro della narrazione del presidente ucraino, secondo il professore, ci sono diversi elementi: "Il primo è quello della lotta del bene contro il male che in questo caso è l’equazione Putin = Hitler". E poi: "Il pattern più importante è quello eucaristico del noi come voi: in collegamento con Londra evoca Churchill, a Berlino dice che ogni bomba è un muro, con gli USA evoca Pearl Harbor, con la Francia c’è il deep fake sulla Torre Eiffel e con Israele ieri ha evocato la Shoah ed è stato finalmente rimproverato perché ha violato un assioma storiografico che è quello del principio dell’unicità della Shoah e questo penso sia un dettaglio importante". Secondo lui, inoltre, Zelensky può diventare pericoloso per la sua spinta sacrificale: "Ci pone a rischio di esposizione, al rischio che il conflitto regionale diventi una guerra mondiale e poi arrivi all’olocausto nucleare".

Ciccozzi, infine, non si detto convinto nemmeno della risposta che Zelensky sta dando sul campo: "La nostra risposta aggressiva aumenta la risposta aggressiva di Putin e dobbiamo tenere presente che Putin, da un punto di vista della pressione militare che ha a disposizione, è solo all’inizio". Parlando della posizione dell'Europa, invece, il professore ha spiegato: "Siamo di fronte a un teatro del sangue che ha come obiettivo quello di tirarla in mezzo a questo disastro, l’Europa dovrebbe avere una posizione neutrale rispetto a questa vicenda”.

