Maria Mashkova, "ho parlato al telefono con papà...". Le parole dell'amica di famiglia di Putin fanno tremare il Cremlino

Maria Mashkova, la figlia dell'attore russo Vladimir Mashkov, sostenitore dell'invasione dell'Ucraina che era allo stadio sul palco con Vladimir Putin, si ribella alla guerra e alla sua famiglia. In una intervista alla Cnn, la donna, anch'essa attrice, afferma che è "semplicemente incredibile quello che sta accadendo ora in Ucraina". "Il fatto che così tanti russi, incluso mio padre, credano che questa violenza sia in qualche modo giustificata, mi spezza il cuore".

Ovviamente, prosegue Maria Mashkova, che da anni ormai vive e avaro negli stati Uniti, "non può essere paragonato a quello che stanno provando ora gli ucraini, che muoiono. Ieri ho parlato con mio padre al telefono e ora ci credo, purtroppo". Quindi si appella direttamente al presidente russo: "Fermi subito questo incubo".

Intanto Vladimir Mashkov ha invitato la figlia a tornare in patria con le sue figlie per essere una "brava russa". Il 18 marzo scorso l'attore si è esibito allo stadio Luzhniki nel raduno-concerto in onore dell'anniversario dell'adesione della Crimea alla Federazione Russa dove ha citato una poesia di Fyodor Tyutchev che critica l'Occidente. Mashkov è uno degli attori più vicini e preferiti di Putin.

Qui la toccante intervista di Maria Mashkov alla Cnn

