Selvaggia Lucarelli se la prende pure con Volodymyr Zelensky: "Roba da Netflix, mi disturba"

"Questa era la mia casa, questi erano i miei amici, questi erano i miei cani": il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presta la voce a un video nel quale la guerra in Ucraina viene raccontata come se fosse una sorta di film. Il filmato in questione, pubblicato sui canali social del presidente, è stato definito da molti come un "trailer". All'inizio si vede Zelensky con tutto il suo team di collaboratori, poi seguono immagini di città distrutte, esplosioni, vittime e persone disperate. Con tanto di musica di suspense in sottofondo.

Alla fine del video la promessa: "Vinceremo, ci saranno nuove case, nuove città, nuovi sogni, una nuova storia". E ancora: "L'Ucraina era bellissima, ma adesso diventerà grande, la grande Ucraina". Il video ha lasciato un po' tutti sorpresi. Tra quelli che l'hanno commentato c'è anche Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha scritto: "Comunque la guerra montata dalla comunicazione di Zelensky e postata da Zelensky come se fosse il trailer di film su Netflix è disturbante".

La giornalista, poi, ha continuato: "Sembra finto ciò che è vero, che poi è il contrario dell’effetto che si vorrebbe avere sulla platea, suppongo". Di vario genere i commenti sotto al suo tweet. C'è chi per esempio ha scritto: "Occhio che ti danno della "filo-Putin" in 3,2,1...". E chi invece si è schierato dalla parte del presidente ucraino: "Qua si parla di una piccola nazione che deve combattere e difendersi dalla Russia... superpotenza mondiale! Se non si atteggiano almeno un po' a supereroi della Marvel come possono sperare di tenere alto il morale della loro resistenza? Che dovevano fare!".

