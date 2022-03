In Onda, il fedelissimo di Putin sconvolge Parenzo e De Gregorio: "Arrotolatevele e ficcatevele nel cu***"

20 marzo 2022 a

a

a

"Bastano le sanzioni per fermare la guerra?". Questa la domanda che si pone In Onda, il programma di La7 in onda sabato 19 marzo. Alla conduzione, Concita De Gregorio e David Parenzo.

“Anche io ho pensato che Putin…”. Casini, la confessione in diretta tv: “Su cosa abbiamo chiuso gli occhi”

Un servizio è tutto dedicato agli oligarchi e ai loro beni in Italia. E tra loro ecco Vladimir Soloviev, giornalista vicinissimo al Cremlino, noto in Russia e non solo per la propaganda contro l'Ucraina e a favore di Vladimir Putin.

"Non pensavo di doverne parlare". Tremonti irritato per questa domanda di Concita De Gregorio: gelo in studio

Recentemente, parlando di sanzioni, aveva detto chiaro e tondo: "Arrotolatevele e ficcatevele nel cu***". In Onda, così, è andata alla ricerca delle ville di Soloviev sul lago di Como, beni per 8 milioni di euro puntualmente sequestrati.

In Onda a caccia di Soloviev: qui il servizio di Roberta Benvenuto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.