DiMartedì, Alessandro Sallusti contro il professore filo Putin: "Quello che non hai il coraggio di dire"

"Dicendo che è tutta colpa dell'Occidente, stai con Putin ma non hai il coraggio di dirlo". Alessandro Sallusti, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, ha detto la sua sui filorussi che negano di esserlo. "Questo filone anti-occidentale noi lo conosciamo bene dalla fine della seconda guerra mondiale", ha proseguito il direttore di Libero. Che poi, rivolgendosi al professore Guido Cappelli, docente di Letteratura italiana all'Orientale di Napoli, ha detto: "Lei saprà che noi abbiamo vinto quella guerra anche grazie a delle formazioni paramilitari che ricevevano armi e aiuti dall'estero".

Parlando ancora una volta ai pro-Putin, poi, Sallusti ha detto: "Voi siete semplicemente antioccidentali, però vivete di tutti i benefici dell'essere occidentali. Per esistere dovete dire che l'Occidente è marciume". Diversa l'opinione sul conflitto in Ucraina del filosofo Andrea Zhok, docente di Filosofia morale all'università di Milano: "Se l’interesse per la pace fosse stato preponderante non saremmo mai arrivati alla guerra".

Secondo Zhok, "il problema nella fornitura d’armi è che noi stiamo fornendo armi pesanti non all’esercito regolare ucraino, ma anche a gruppi paramilitari neonazisti che hanno già annunciato che, anche in presenza di un trattato di pace, non accetteranno le decisioni del governo centrale”.

