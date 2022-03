L'aria che tira, Luciano Fontana mai visto prima: "Ma si vergogni". Il grillino provoca, mister Corriere lo annichilisce

24 marzo 2022 a

"Non so se tutti e 300 lo hanno fatto in opposizione a quello che stava avvenendo". Luciano Fontana, ospite de L'Aria che tira su La7, ha commentato l'assenza di alcuni parlamentari durante il discorso del presidente ucraino alla Camera. In particolare, ha detto: "Zelensky ha parlato a tutti i parlamenti più importanti, negli Stati Uniti, in Francia, in Germania. Il discorso di Zelensky era di testimonianza e di appello del Presidente di uno Stato invaso, aggredito, bombardato, in cui si muore. Parlare di comizio e teatrino dà il senso della cifra politica e morale di chi lo sostiene, si faceva prima a dire che preferiscono Putin".

A quel punto è intervenuto uno dei parlamentari assenti, l'ex grillino Francesco Forciniti, che si è scagliato contro il direttore de Il Corriere della Sera: "A voi piace fare sempre questo giochino di dividere in buoni e cattivi, amici e nemici di Putin". "Ma quale giochino? Lei dovrebbe vergognarsi", ha controbattuto Fontana. Ma Forciniti, in collegamento col talk, ha insistito: "Se vogliamo essere migliori della Russia di Putin dobbiamo rispettare chi la pensa diversamente, altrimenti è solo ipocrisia".

"Io la rispetto e la sto ascoltando - ha replicato il direttore del Corsera -. Lei però sta sostenendo delle tesi in appoggio all'aggressore, questo è il punto della questione". "E' falso, io non ho mai detto questo. Io condanno Putin, ma ritengo inutile ospitare in questo momento il comizio di uno dei due presidenti belligeranti", è andato avanti Forciniti. A quel punto è intervenuto David Parenzo, eccezionalmente alla conduzione del programma al posto di Myrta Merlino: "Io non lo chiamerei comizio quello di Zelensky, è stato il Parlamento italiano che - come altri parlamenti - ha deciso di ospitarlo".

