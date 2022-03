Otto e Mezzo, Lucio Caraccio e l'agghiacciante profezia su Putin: "Un topo nell'angolo, ma il suo morso è l'atomica"

24 marzo 2022 a

a

a

Cosa farà Vladimir Putin se viene messo nell'angolo? Stiamo davvero assistendo a una regressione nazionalistica? Lucio Caracciolo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 23 marzo, racconta un aneddoto molto significativo del presidente russo: "Vladimir Putin era un combattente di strada in gioventù, in una di queste imprese, prendendo un topo all'angolo, il topo lo morse. E lui diceva: 'attenzione a mettere nell'angolo un topo'". Adesso, prosegue il direttore di Limes, "si sta ora avvicinando alla condizione del topo ma il suo morso può essere l'atomica e questa è una cosa diversa che mordere con i denti di un topo".



Il video di Lucio Caracciolo dalla Gruber dove ha rivelato l'aneddoto su Putin

CartaBianca, cacciato Alessandro Orsini: vietato parlare di Putin, la Rai si piega al Pd

Quindi la questione è molto semplice, osserva Caracciolo, "se la guerra dovesse durare per settimane o mesi cosa possibile, è possibile che Putin pur di non perdere tutto, faccia di tutto, quindi anche ricorrere ad armi non convenzionali". A quel punto, continua l'esperto, "la Nato si spaccherebbe perché ci sarebbero delle reazioni molto diverse. Noi pensiamo che sia una guerra fra le tante che un giorno inizia e un altro finisce invece si è aperta una fase di grande instabilità".

"Zelensky e Draghi?". Travaglio e "Fatto" allo sbando: ecco la prima pagina da lasciare interdetti | Guarda

E conclude amaro Caracciolo: "Questa non è la guerra in Siria o quella in Afghanistan e noi arriviamo culturalmente molto impreparati. Mai nella vita avrei pensato di finire in una guerra di questo tipo, non abbiamo considerato che la pace potesse non essere eterna".

Sergei Shoigu, che fine ha fatto il ministro? Indiscrezioni: pare che il 18 marzo... una storia da brividi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.