Otto e Mezzo, la rivelazione di Carlo De Benedetti: "Putin cambiato, i suoi occhi..."

Carlo De Benedetti ospite di Otto e Mezzo. L'imprenditore ha detto la sua sulla guerra in Ucraina nella puntata di giovedì 24 marzo andata in onda su La7. "Quello che è successo mi ha ricordato i bombardamenti nel '42 degli inglesi sulla mia casa di Torino", ha esordito nel salotto di Lilli Gruber. Per lui l'Europa non verrà coinvolta nel conflitto. O meglio, "non voglio crederci". "Io credo che Putin abbia già perso questa guerra, anche se non sul campo al momento".

Per De Benedetti infatti è il presidente russo a dover essere messo in un angolo, non i russi. "Certamente - ha proseguito - Putin dovrà essere portato a un tribunale internazionale per crimini di guerra e sanzionato. Lui è finito". Lo stesso imprenditore ha conosciuto lo zar: "L'ho incontrato e abbiamo discusso 15 anni fa, oggi però lo vedo cambiato: è un uomo con gli occhi ma senza sguardo". Lo zar sarebbe così "di ghiaccio, con un'emotività nulla".

In ogni caso anche per noi questa guerra in Ucraina avrà diverse conseguenze. Prima tra tutte la crisi alimentare. Secondo De Benedetti infatti ci sono gravi mancanze di "grani, cereali". E la situazione non va che peggiorando. "Vivremo tempi molto duri", è stata la sua conclusione.

