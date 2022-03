Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo: "Le voci dal fronte sui generali russi", aria di congiura contro Putin?

23 marzo 2022 a

Al fronte, tra i russi, la sfiducia sarebbe ai massimi livelli. Lo ha confermato in giornata il Pentagono e lo confermano alcune delle notizie che arrivano dall'Ucraina, tra diserzioni, retromarce e città conquistate e subito perse. E il tema delle difficoltà delle forze di Vladimir Putin tiene banco a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, la puntata è quella di martedì 23 marzo. Ospite in studio ecco Lucio Caracciolo, direttore di Limes e autorevole voce sulle questioni internazionali.

La Gruber si rivolge a Caracciolo e chiede: "I problemi per Putin stanno aumentando... sul fronte militare, economico o con l'opinione pubblica?". E lui: "Nell'ordine che tu hai posto. Prima quello militare: le cose non vanno affatto come Putin pensava. Molti generali hanno espresso malumore ma soprattutto ci sono problemi nelle truppe: ci sono state moltissime vittime. E il governo russo ha mentito sulla presenza di giovani coscritti, giovani di leva", sottolinea l'esperto.

Dunque, Caracciolo riprende: "Le cifre sui morti russi? Le prenderei con le molle. Per certo sono tante. E per esempio i soldati che combattono non possono comunicare con casa, le famiglie sono disperate e non sanno che fine hanno fatto: il clima nell'esercito non è positivo - insiste -. Poi circolano voci sulla messa da parte dei Gerasimov, capo delle forze armate: molti militari si sono sentiti traditi da Putin. Pensavano di fare delle manovre, non di invadere, altrimenti non avrebbero schierato carri armati da museo", conclude Lucio Caracciolo ponendo molte incognite sull'invasione russa.

